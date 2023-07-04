С 5 по 12 июля в Краснодарском крае перекроют движение на трассе М-4 «Дон»

Временные ограничения движения транспорта связаны с ремонтными работе на мосту на 1197 км автодороги М-4 «Дон» около станицы Павловской.

Для монтажа балок путепровода на трассе Р-217 «Кавказ» в районе автокассы «Павловская» с 5 по 12 июля на автодороге М-4 «Дон» будут вводить краткосрочные перекрытия движения.

Федеральную трассу на этом участке будут перекрывать четыре раза в день по 15 минут — два раза в сторону Новороссийска и два раза в сторону Москвы.

Автомобилистов призвали быть внимательнее при планировании маршрутов через этот участок трассы в ближайшие дни, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Читайте также: на трассе М-4 «Дон» 4 июля на время перекрыли движение в сторону Новороссийска из-за крупного ДТП. Серьезная авария с участием двух грузовиков произошла днем 4 июля на 687 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области.