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На трассе М-4 «Дон» перекрыли движение в сторону Новороссийска из-за крупного ДТП

Общество
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На трассе М-4 «Дон» перекрыли движение в сторону Новороссийска из-за крупного ДТП
Фото avtoturistu.ru

Серьезная авария с участием двух грузовиков произошла днем 4 июля на 687 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области.

В связи с ДТП движение по трассе в сторону Новороссийска перекрыли. Дорожники перепустили движение автомобилей в сторону Краснодарского края на альтернативную дорогу, расположенную на 671 км трассы.

На месте аварии уже работаю оперативные службы. Водителям рекомендовали обратить внимание на временное ограничение движение при планировании маршрутов через М-4 «Дон», сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

В 15:50 стало известно, что движение транспорта на 687 км трассы М-4 «Дон» открыли по основному ходу.

Читайте также: очередь из грузовиков перед Керченской переправой увеличилась до 353 машин. За прошедшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли из Краснодарского края в Крым 482 автомобиля и 656 пассажиров.

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