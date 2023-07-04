Очередь из грузовиков перед Керченской переправой увеличилась до 353 машин

За прошедшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли из Краснодарского края в Крым 482 автомобиля и 656 пассажиров.

Сейчас в Темрюкском районе в очереди перед портом «Кавказ» находятся 353 грузовых автомобиля. Их разместили на накопительной парковке в поселке Ильич.

Для помощи водителям большегрузов на месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки для грузовиков в регионе находятся в резерве, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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