С 5 по 11 июня в Краснодарском крае пройдет неделя сохранения здоровья детей

В рамках Всероссийской недели сохранения здоровья детей организуют тематические акции, лекции и беседы.

Мобильный комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья 5 июня совершит выезд в Лабинский социально-технический техникум. Школа здоровья «Здоровый образ жизни – это модно» будет работать 7 июня. Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» в Краснодаре состоится 8 июня. Также в этот день проект «ПРОдиабет» пройдет в Кавказском районе. Медицинско-профилактическая акция «День здоровья» в детском поликлиническом отделении №1 Тихорецкой ЦРБ запланирована на 10 июня.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Андрей Сахаров отметил, что сохранение здоровья подрастающего поколения — одна из главных задач государственной политики в стране.

«В структуре общей заболеваемости в возрасте до 14 лет первые места занимают болезни органов дыхания и пищеварения, глазные болезни, травмы и отравления, недуги нервной и костно-мышечной систем. В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в Российской Федерации проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно диагностировать болезни и начать лечение. Также в числе важных задач — оберегать подростков от пагубных привычек, повышать их осведомленность о вреде алкоголя и курения, о преимуществах здорового образа жизни», — цитирует Сахарова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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