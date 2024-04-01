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С 5 апреля начнут отключать отопление в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-5-aprelya-nachnut-otklyuchat-otoplenie-v-krasnodare
С 5 апреля начнут отключать отопление в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 1 апреля сообщили в мэрии краевой столицы.

По данным департамента городского хозяйства и ТЭК, прекращение подачи теплоснабжения в Краснодаре запланировано с 5 апреля.

В социальных учреждениях (школах, детских садах, медучреждениях) отключать отопление будут по заявкам от учреждений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре устранили аварию на теплосети, из-за которой без отопления остались 5 многоэтажек в Комсомольском микрорайоне.

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