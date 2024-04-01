С 5 апреля начнут отключать отопление в Краснодаре

Об этом 1 апреля сообщили в мэрии краевой столицы.

По данным департамента городского хозяйства и ТЭК, прекращение подачи теплоснабжения в Краснодаре запланировано с 5 апреля.

В социальных учреждениях (школах, детских садах, медучреждениях) отключать отопление будут по заявкам от учреждений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре устранили аварию на теплосети, из-за которой без отопления остались 5 многоэтажек в Комсомольском микрорайоне.