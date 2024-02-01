Аварию на теплосети в Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили

По данным ООО «Краснодартеплоэнерго», сварочные работы уже завершены.

Специалисты откачали воду и заменили поврежденные участки трубы диаметром 200 мм. Сейчас утечка полностью устранена, систему начали заполнять теплоносителем.

На месте работали 5 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утечка на теплотрассе произошла в ночь на 1 февраля в районе дома № 160 на улице Уральской. Из-за аварии приостановили подачу отопления и горячей воды в многоквартирные дома на улицах Уральской, 160, 162, 164 и Тюляева, 35 и 39.