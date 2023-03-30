С 30 марта в Сочи отменили несколько остановок электричек
Общество
30.03.2023 15:52
По техническим причинам для пригородных поездов отменят остановки на станциях «Мамедова Щель», «Уч-Дере» и «Спутник» в Лазаревском районе.
С 30 марта там перестали останавливаться электрички: «Аэропорт Сочи — Туапсе» (14:02 — 17:20), «Туапсе — Имеретинский курорт» (18:21 — 22:24), «Имеретинский курорт — Туапсе» (22:38 — 01:58).
Кроме того, с 31 марта отменят стоянку на станциях «Спутник» и «Мамедова Щель» для электрички «Туапсе — Имеретинский курорт» (7:21 — 10:25).
Пассажиров попросили заранее планировать поездки на электричках с учетом введенных изменений в расписании, сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.
Читайте также: в Сочи для электрички Лоо — Роза Хутор временно введут дополнительную остановку. График движения электрички № 6101 изменили с 13 марта для повышения качества обслуживания пассажиров.
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