Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

С 30 марта в Сочи отменили несколько остановок электричек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-30-marta-v-sochi-otmenili-neskolko-ostanovok-elektrichek
С 30 марта в Сочи отменили несколько остановок электричек
Фото пресс-службы администрации Сочи

По техническим причинам для пригородных поездов отменят остановки на станциях «Мамедова Щель», «Уч-Дере» и «Спутник» в Лазаревском районе.

С 30 марта там перестали останавливаться электрички: «Аэропорт Сочи — Туапсе» (14:02 — 17:20), «Туапсе — Имеретинский курорт» (18:21 — 22:24), «Имеретинский курорт — Туапсе» (22:38 — 01:58).

Кроме того, с 31 марта отменят стоянку на станциях «Спутник» и «Мамедова Щель» для электрички «Туапсе — Имеретинский курорт» (7:21 — 10:25).

Пассажиров попросили заранее планировать поездки на электричках с учетом введенных изменений в расписании, сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.

Читайте также: в Сочи для электрички Лоо — Роза Хутор временно введут дополнительную остановку. График движения электрички № 6101 изменили с 13 марта для повышения качества обслуживания пассажиров.

Статьи
10 продуктов с «вечным» сроком годности
10 продуктов с «вечным» сроком годности
Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?
Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?
6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру
6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру
7 продуктов, откуда можно получить кальций, если не любишь молоко и творог
7 продуктов, откуда можно получить кальций, если не любишь молоко и творог
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
  2. Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 397 машин
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях