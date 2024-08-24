С 3 сентября временно ограничат движение на улице Рашпилевской в Краснодаре

Ограничения движения введут на участке от Дзержинского до Дальней на время ремонтных работ на канализационных сетях.

Планируется замена 420 м сетей канализации. Работы будут вести в два этапа. Сначала обустроят временную сеть водоотведения, переключат на нее жителей района и заменят трубопровод длиной 200 м на участке от улицы Дальней до улицы Гаражной. После этого проложат еще 220 м сети от Гаражной до Дзержинского.

Работы на сетях планируют провести с 3 сентября по 15 ноября. Однако, по сообщению пресс-службы мэрии Краснодара, сроки могут быть передвинуты. На период ремонта движение транспорта ограничат движение автомобилей на участке Рашпилевской от Дзержинского до Дальней. Маршруты автобусов № 40 и № 85 при движении от Лузана на кольце на пересечении улиц Дзержинского и Рашпилевской будут уходить налево, на улицу Дзержинского. После — с правым поворотом на Дальнюю.

Жителей и гостей Краснодара просят быть внимательными и учитывать изменения при выборе маршрута, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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