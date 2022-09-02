С 3 сентября возобновляются чемпионат и первенство Краснодарского края по футболу

Видео канала «Кубань 24»

На 3 сентября назначены матчи 16 тура команд Высшей лиги, свои игру покажут 10 коллективов.

Встречи Первой лиги пройдут и субботу, и в воскресенье. Свои битвы проведут 38 команд, которые разделены на 4 группы. В их числе «Горячий Ключ», чьи игроки активно готовятся к субботнему поединку с «Бейсугом» из Брюховецкого района.

«Хотелось бы закончить этот год не на последнем месте. Закончить в серединке, где мы сейчас плотненько сидим. Думаю, что у нас это точно получится. Осталось пять игр. Игры предстоят тяжелые. То есть остались такие команды, с которыми в прошлом круге мы и вничью сыграли, и где-то может быть перебороли на один мяч, но все равно было тяжело», — сообщил игрок ФК «Горячий Ключ» Владислав Ножкин.

Встреча с «Бейсугом» пройдет в Горячем Ключе. В эти выходные начало всех матчей чемпионата края и Кубка губернатора в 17:00.

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