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С 3 сентября возобновляются чемпионат и первенство Краснодарского края по футболу

Спорт
02.09.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-3-sentyabrya-vozobnovlyayutsya-chempionat-i-pervenstvo-krasnodarskogo-kraya-po-futbolu
Видео канала «Кубань 24»

На 3 сентября назначены матчи 16 тура команд Высшей лиги, свои игру покажут 10 коллективов.

Встречи Первой лиги пройдут и субботу, и в воскресенье. Свои битвы проведут 38 команд, которые разделены на 4 группы. В их числе «Горячий Ключ», чьи игроки активно готовятся к субботнему поединку с «Бейсугом» из Брюховецкого района.

«Хотелось бы закончить этот год не на последнем месте. Закончить в серединке, где мы сейчас плотненько сидим. Думаю, что у нас это точно получится. Осталось пять игр. Игры предстоят тяжелые. То есть остались такие команды, с которыми в прошлом круге мы и вничью сыграли, и где-то может быть перебороли на один мяч, но все равно было тяжело», — сообщил игрок ФК «Горячий Ключ» Владислав Ножкин.

Встреча с «Бейсугом» пройдет в Горячем Ключе. В эти выходные начало всех матчей чемпионата края и Кубка губернатора в 17:00.

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Автор:
Наталья Баранова
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