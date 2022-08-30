На матче ФК «Сочи» пьяный фанат отобрал у ребенка подаренную Нобоа майку
Матч Российской премьер-лиги проходил 30 июля на стадионе «Фишт». За победу сражались ФК «Сочи» и «Ахмат».
Полузащитник «барсов» Кристиан Нобоа перед матчем обещал сделать одному из фанатов ценный подарок — собственную футболку с автографом. Презент достался мужчине — Нобоа подошел к нему после игры и вручил майку. Но следом решил отдать и вторую, снял с себя и бросил мальчику. Ребенок поймал сувенир от футболиста и был очень рад. Однако взрослый фанат, ранее уже получивший подарок, отобрал у подростка подаренную майку. В интернете очевидцы пишут, что болельщик был пьян.
Инцидент прошел незамеченным, но позже начальник команды «Сочи» Дмитрий Пучков и сотрудник медиаслужбы Нарек Торосян увидели резонансный видеоролик в социальных сетях. Они нашли мальчика, который оказался жителем Кургана, и пригласили его на матч, где юноше вручат новую майку, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФК «Сочи».
Предположительно, это будет на матче «Урал» — «Сочи», но если ребенок не сможет попасть на стадион, майка футболиста будет ждать его на каждой игре, заверили представители клуба.
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