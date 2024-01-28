С 29 января в Краснодарском крае пройдет Неделя профилактики онкозаболеваний

Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы против рака, в регионе проведут в рамках профильном программы национального проекта «Здравоохранение».

«Диагноз «рак» сегодня – далеко не приговор. Во многих случаях ранняя диагностика дает отличные шансы на полное выздоровление», — рассказал специалист минздрава Кубани Андрей Сахаров.

По его словам, регулярные медицинские обследования сильно увеличивают шансы людей на эффективную борьбу с онкологическими заболеваниями.

В рамках Недели профилактики онкозаболеваний на Кубани до 4 февраля пройдут тематические мероприятия. Так, выездной проект «Кубань против рака» посетит Брюховецкий район 29 и 30 января. В Новопокровский район приедет комплекс «Диспансеризация» (с 30 января по 1 февраля), а в Динской район — станция переливания крови (30 января). В Абинском районе 1 февраля состоится мероприятие «Кубань — край долгожителей», а в Славянский район 31 января прибудет «Гастропоезд».

Кроме того, во всех медицинских учреждениях региона на ближайшей неделе проведут оздоровительные беседы и акции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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