С 29 сентября по 2 октября к комплексу «Экспоград-Юг» пустят три автобусных маршрута
В эти дни в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг» на улице Конгрессной,1 пройдет XII агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка».
Автобусы № 56, № 32 и № 78 со специальными табличками будет перевозить пассажиров в ВКК «Экспоград-Юг» с 29 сентября по 2 октября с 8:00 до 20:00.
Маршрут № 56 проходит через остановочный пункт «МЦ «Красная площадь», который является крупным транспортно-пересадочным узлом. Через него следуют 17 муниципальных маршрутов. Это позволит добраться до ВКК «Экспоград-Юг» из любого района Краснодара с одной пересадкой.
Автобус № 32 следует от улицы Симиренко до микрорайон Молодежный, а маршрут № 78 — из Комсомольского микрорайона до гипермаркета «Магнит Семейный».
Актуальную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефонам горячей линии 8 (903) 412-01-01 и 8 (861) 218-99-18, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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