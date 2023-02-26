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С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-27-fevralya-vo-vseh-poliklinikah-krasnodarskogo-kraya-projdet-nedelya-muzhskogo-zdorovya
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Все желающие до 3 марта смогут пройти бесплатный осмотр на онкозаболевания в ближайшей поликлинике.

«Онкологические заболевания чаще всего протекают бессимптомно. На сегодняшний день ранняя диагностика является главным инструментом борьбы с недугом», — рассказал главный внештатный специалист-онколог краевого минздрава Роман Мурашко.

Он уточнил, что на первой стадии онкологических заболеваний излечиваются более 90% пациентов. При этом врачи рекомендуют мужчинам старше 55 лет уделять особое внимание профилактике онкозаболеваний.

В прошлом году в медучреждениях Кубани впервые диагностировали более 23 тыс. случаев злокачественных опухолей. У 60% пациентов опасные для здоровья опухоли диагностировали на начальной стадии.

Акция «Неделя мужского здоровья» проекта «Кубань против рака» будет идти в течение пяти дней — с 27 февраля по 3 марта во всех клиниках региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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