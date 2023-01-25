Дерматолог предупредила о риске онкологических заболеваний при посещении солярия
Из-за недостатка солнечного света зимой многие россияне регулярно посещают солярии. Однако даже незначительный избыток ультрафиолета может серьезно навредить здоровью, уверена дерматолог-онколог, кандидат медицинских наук Наталья Гайдаш.
«Нужно учитывать, что фототип наших граждан – первый, второй, максимум третий. И если мы начинаем принудительно облучать кожу даже маленькими дозами ультрафиолета, то получить на этом фоне плоскоклеточный, базальноклеточный рак или меланому достаточно легко», — сказала Гайдаш.
Врач отметила, что посещение солярия не поможет восполнить нехватку витамина D. По ее словам, любые ультрафиолетовые лучи спектров В и А наносят вред коже, а сам ультрафиолет можно использовать только в природных рамках. При небольшом дозированном воздействии в утренние часы он безвреден.
Гайдаш предупредила, что помимо онкологии искусственный загар может вызвать кератоз. При этом заболевании на теле появляются коричневые пятна, которые затем начинают увеличиваться и темнеть, сообщает радио Sputnik.
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