С 24 июня в Краснодаре временно изменится схема движения четырех трамваев

С 23 июня по 2 июля пройдет первый этап модернизации трамвайного узла на улице Московской. В связи с этим до 30 июня изменится движение трамваев на улицах Красных Зорь и Крайней.

Так трамвай № 3 будет следовать от Западного депо до улицы Дмитриевская Дамба. Далее — по улицам Дмитриевская Дамба, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького. Обратно он пойдет по маршруту до Западного депо.

Трамвай № 21, следующий из Юбилейного микрорайона от пересечения улиц Горького и Коммунаров пойдет по Коммунаров, Захарова до конечной остановки на улице Индустриальной. Обратно он будет двигаться по тому же маршруту.

Трамваи № 20 и № 22 в прямом и обратном направлениях от Дмитриевской Дамбы пойдут по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической. Далее — по своим обычным маршрутам.

Помимо этого вечером 23 июня несколько маршрутов закончат работу раньше обычного.

Так последний трамвай № 1 отправится от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 20:41. От остановки на улице Декабристов — в 21:20. После 21:20 от вокзала трамваи будут идти до остановки на улице 40-летия Победы.

Трамвай № 2 в последний рейс от остановки на улице Индустриальной отправится в 21:15. От конечной на улице Декабристов — в 22:00. После 21:30 от Индустриальной трамваи будут двигаться до улицы 40-летия Победы.

Последний рейс маршрута № 3 от Западного депо 23 июня — в 20:45. От улицы Декабристов трамвай отправится в 21:38. После 21:00 трамваи от Западного депо будут идти через Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького и обратно в Западное депо.

Маршрут № 15 после 21:00 от ж/д вокзала «Краснодар-I» пойдет до остановки на улице Солнечной. Последний рейс от остановки на улице Петра Метальникова отправится по расписанию в 21:38.

Трамвай № 20 после 22:00 от улицы Декабристов будет двигаться по улице Коммунаров. Рейс в 21:51 от хладокомбината отправится по маршруту № 8 до остановки на улице 40-летия Победы.

Последний трамвай № 21 из Юбилейного микрорайона отправится в 20:44 и проследует до улицы Солнечной. После 21:00 трамваи будут идти через Кооперативный рынок до остановки на улице Индустриальной. Последний рейс от остановки на улице Петра Метальникова отправится в 21:30.

Трамвай № 22 от конечной на улице Петра Метальникова отправится в 22:02. Он пойдет по улице Коммунаров. Рейс в 21:38 от остановки на улицы Димитрова пройдет по улице Коммунаров до улицы 40-летия Победы и обратно до улицы Димитрова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 8 июня стартовала модернизация трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре.