С 24 июня изменят маршрут автобуса № 22 в Краснодаре
Общество
19.06.2023 16:40
С этого дня автобус № 22 начнет ходить от ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской до ЖК «Самолет» на улице имени Комарова.
Ранее автобус доезжал лишь до ЖК «Мирный город» в районе Западного обхода.
Благодаря изменению в маршруте общественный транспорт в шаговой доступности появится для жителей новых многоэтажных домов ЖК «Самолет», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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