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С 24 июня изменят маршрут автобуса № 22 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-24-iyunya-izmenyat-marshrut-avtobusa-22-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
С 24 июня изменят маршрут автобуса № 22 в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С этого дня автобус № 22 начнет ходить от ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской до ЖК «Самолет» на улице имени Комарова.

Ранее автобус доезжал лишь до ЖК «Мирный город» в районе Западного обхода.

Благодаря изменению в маршруте общественный транспорт в шаговой доступности появится для жителей новых многоэтажных домов ЖК «Самолет», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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