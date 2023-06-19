С 24 июня изменят маршрут автобуса № 22 в Краснодаре

С этого дня автобус № 22 начнет ходить от ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской до ЖК «Самолет» на улице имени Комарова.

Ранее автобус доезжал лишь до ЖК «Мирный город» в районе Западного обхода.

Благодаря изменению в маршруте общественный транспорт в шаговой доступности появится для жителей новых многоэтажных домов ЖК «Самолет», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: общественный транспорт Сочи перешел на летний режим работы.