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Общественный транспорт Сочи перешел на летний режим работы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhestvennyj-transport-sochi-pereshel-na-letnij-rezhim-raboty
Общественный транспорт Сочи перешел на летний режим работы
Фото пресс-службы администрации Сочи

С 1 июня в городе-курорте увеличили режим работы автобусов. По городу общественный транспорт будет курсировать до 23:00.

В пригородном направлении график работы автобусов будет зависеть от от пассажиропотока. При этом маршруты между Сочи и Адлером будут работать до полуночи.

В Лазаревском микрорайне запустят дополнительные сезонные маршруты № 67 и № 78. С 1 июля от аэропорта начнут курсировать круглосуточные автобусы № 105А и № 558, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: цена на проезд в общественном транспорте Краснодарского края снизилась на 8 рублей при оплате картой «Мир».

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