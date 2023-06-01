Общественный транспорт Сочи перешел на летний режим работы

С 1 июня в городе-курорте увеличили режим работы автобусов. По городу общественный транспорт будет курсировать до 23:00.

В пригородном направлении график работы автобусов будет зависеть от от пассажиропотока. При этом маршруты между Сочи и Адлером будут работать до полуночи.

В Лазаревском микрорайне запустят дополнительные сезонные маршруты № 67 и № 78. С 1 июля от аэропорта начнут курсировать круглосуточные автобусы № 105А и № 558, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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