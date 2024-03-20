С 21 марта введут временные ограничения движения на Восточном обходе Краснодара

На Восточном обходе Краснодара планируется замена асфальта. В связи с ремонтными работами с 21 марта будут введены ограничения движения.

В частности, введут сужение дороги и снижение скоростного режима. Сообщается, что основной объем работ, требующих введения ограничений, планируют завершить до майских праздников.

Продолжат работы после завершения сезона отпусков. Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

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