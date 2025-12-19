С 2026 года в России изменятся названия некоторых профессий

От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска.

О введении с 2026 года общероссийского классификатора профессий и должностей сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он предупредил, что в новом году изменения в трудовом законодательстве почувствуют все, даже люди далекие от кадровых тонкостей.

«Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», — сказал Говырин.

Он отметил, что, если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры.

Говырин рекомендовал в следующем году «хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме». Он отметил, что стоит сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в России могут ужесточить правила трудоустройства мигрантов.

Подпишись, здесь всегда интересно.