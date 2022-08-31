С 2019 года обманутым дольщикам Краснодарского края выплатили 10,1 млрд рублей
Общество
31.08.2022 21:57
Выплаты обманутым дольщикам предоставляет Фонд развития территорий. Их могут получить собственники квартир в домах, которые нецелесообразно достраивать.
«Сейчас в работе у Фонда 58 долгостроев Кубани. 18 из них достроят, по 5 объектам ожидаем пересмотр решения на выплаты, по остальным – жителям также предоставят компенсации», — сказал вице-губернатор Кубани Евгений Наумов.
Он подчеркнул, что всего с 2019 года Фонд развития территорий выплатил 2 тыс. 746 кубанским дольщикам 10,1 млрд рублей.
Глава департамента по надзору в строительной сфере региона Максим Карпенко рассказал, что всего в едином реестре долгостроев остается 121 объект. В августе из него исключили 10 домов, в сентябре планируют исключить еще 12, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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