С 2018 года в КТТУ поставили около 400 транспортных средств

Губернатор Вениамин Кондратьев посетил Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление, осмотрел цеха и пообщался с сотрудниками. В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Евгений Пергун и мэр краевой столицы Евгений Наумов.

На обновление парка с 2018 года выделили свыше 14,1 млрд рублей, закупили 178 трамваев, 72 троллейбуса, 23 электробуса и 105 автобусов. На этой неделе на линию вышли 15 новых трамваев. Еще столько же поступят в КТТУ до конца года, а в следующем — 10 трехсекционных вагонов, сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что закупают как отечественную, так и белорусскую технику, оснащенную кондиционерами.

«Она должна быть современной и удобной для жителей и гостей города, потому что общественный транспорт — лицо краевой столицы, и его состояние напрямую влияет на качество жизни», — добавил Кондратьев.

Глава региона посетил цех, где ремонтируют вагоны, а также пообщался с сотрудниками КТТУ. В их числе — Николай Мельников, проработавший в управлении 54 года. По словам губернатора, успех предприятия — люди, которые здесь работают.

Глава края подчеркнул, что помимо обновления транспорта необходимо улучшать трамвайную сеть и строить новые линии. В Краснодаре проложили участок на улице Московской, в планах — строительство путей по Западному обходу в Немецкую деревню и далее до «Города спорта». Также планируется проложить пути в микрорайон Гидростроителей и в сторону поселка Индустриального.

«Сейчас основная трудность — выделение земельных участков под новое полотно, потому что, как правило, все они в частной собственности. Благодарен мэру Краснодара Евгению Наумову за позицию в этом вопросе и настойчивость в проведении переговоров. Важно найти решение, потому что без расширения трамвайной сети развитие города невозможно», — отметил губернатор.

Новый электротранспорт поставляют в центр Кубани в рамках концессионного соглашения и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году поступило 40 современных трамвайных вагонов и 83 автобуса. Также поставили семь новых электробусов «Белкоммунмаш» и четыре зарядные станции к ним, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: в Краснодаре на маршруты вышли 13 новых односекционных трамваев.

Подпишись, здесь всегда интересно.