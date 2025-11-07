С 2018 года на обновление парка КТТУ направили более 14 млрд рублей

Одно из старейших предприятий краевой столицы 7 ноября посетил губернатор Вениамин Кондратьев.

В 19:00 в депо начинают возвращаться первые трамваи и сразу же проходят ежедневный осмотр. Сначала их проверяют визуально, далее осматривают тележку и не забывают проверить состояние токоприемника. За комфорт пассажиров отвечает водитель. Азимбек Джалолов три года назад переехал в Краснодар, увидел местные трамваи и понял — это его призвание.

«Тут все нравится: и график, и зарплата, и сам принцип работы. На этой работе самое главное — это ответственность за пассажиров», — делится водитель Западного трамвайного депо МУП «КТТУ» Азимбек Джалолов.

Трамваи — визитная карточка краевой столицы. С каждым годом они становятся все новее, современнее и удобнее. Это результат политики губернатора. Благодаря поддержке властей, за последние восемь лет КТТУ приобрели 355 единиц общественного транспорта.

«На обновление парка с 2018 года выделили свыше 14,1 млрд рублей, закупили 178 трамваев, 72 троллейбуса, 23 электробуса и 105 автобусов. На этой неделе на линию вышли 15 новых трамваев. Мы должны покупать качественные трамваи для пассажиров», — говорит губернатор.

Новые трамваи приехали в Краснодар из разных регионов страны и Республики Беларусь. Отечественный транспорт оснащен всеми современными удобствами: кондиционеры, мультимедийные системы, светодиодная подсветка на дверях и разъемы для зарядки.

Вместе с транспортом обновляют и трамвайные пути. Так, в 2022 году благодаря поддержке краевого бюджета на улице Московской появился новый пятикилометровый участок. В планах проложить пути и по Западному обходу, через Немецкую деревню до «Города спорта». Чтобы пассажиры могли добираться до работы или дома без пробок, нужно решить главную проблему — найти землю под движение транспорта.

«Сейчас основная трудность — выделение земельных участков под новое полотно, потому что, как правило, все они в частной собственности. Благодарен мэру Краснодара Евгению Наумову за позицию в этом вопросе и настойчивость в проведении переговоров. Важно найти решение, потому что без расширения трамвайной сети развитие города невозможно», — отмечает глава края.

КТТУ — старейшее предприятие города. В этом году коллектив празднует юбилей своего второго дома — 125 лет. Предприятие по-прежнему муниципальное, что позволяет регулировать и расширять льготы. Транспорт должен быть доступным, уверен губернатор.

«Я благодарен коллегам, что мы сохранили это предприятие. В первую очередь муниципальное предприятие выполняет организацию перевозок жителей Краснодара и гостей. Транспорт максимально доступный и удобный», — говорит глава Кубани.

Вениамину Кондратьеву показали новейший транспорт — один из тех самых 15 современных трамваев. Также губернатор пообщался с сотрудниками КТТУ. По его словам, вместе с обновлением парка у людей, которые ежедневно обслуживают 320 тыс. краснодарцев, должна быть достойная зарплата.

«Пассажиры должны видеть новые и качественные трамваи. А вы должны получать хорошую зарплату. Спасибо вам огромное за работу», — отмечает губернатор.

Среди сотрудников 1 Николай Мельников, проработавший в управлении 54 года. Через руки инженера прошло не одно поколение трамваев.

«Всегда на работу шел с удовольствием. Она творческая каждый день, потому что предприятие объединяет много структурных подразделений, и обязательно где-то каждый день находилась совершенно новая интересная работа», — делится заместитель главного инженера МУП «КТТУ» Николай Мельников.

Губернатор поблагодарил мужчину за преданность делу и большой стаж. В прошлом году пассажиропоток в краснодарских трамваях составил более 76 млн человек. С обновлением транспорта показатель будет только расти. Это один из самых быстрых и экологически чистых способов избежать пробки.

Читайте также: в Краснодаре на маршруты вышли 13 новых односекционных трамваев.

Подпишись, здесь всегда интересно.