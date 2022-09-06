С 2017 года в Краснодарском крае благоустроили более 1,2 тыс. зеленых зон и дворов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 2017 года на благоустройство зеленых зон на Кубани направили свыше 12,5 млрд рублей. На эти средства обновили либо создали с нуля 986 общественных территорий и благоустроили 264 дворов.

В этом году работы ведут более чем на 200 зеленых зонах. С 2019 года благоустройство ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». В период с 2017 по 2018 годы работы осуществляли по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Каждый год Кубань участвует во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года победителями стали 16 муниципалитетов. На данный момент свои проекты реализовали шесть из них. Благоустроили Андреевский парк в Геленджике, парк имени А. С. Пушкина в Темрюке, площадь Ушакова в Тамани, центральный парк у городского Дворца культуры в Тихорецке, парк культуры и отдыха в Кореновске и городской пляж в Курганинске.

Продолжаются работы в Белореченске, Сочи, Туапсе, Лабинске и Усть-Лабинске. В этом году победителями 2022 года стали Анапа, Славянск-на-Кубани, Курганинск, Апшеронск и Армавир.

Жители Краснодарского края уже второй участвуют в онлайн-голосовании по выбору зеленых зон для благоустройства. В прошлом году в голосовании приняли участие 579 тыс. жителей. В 2022 году свои голоса за объекты благоустройства отдали порядка 660 тыс. человек, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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