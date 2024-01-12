С 15 по 18 января в Краснодарском крае изменится движение некоторых электричек
Общество
12.01.2024 19:34
В указанные дни на перегоне Кабардинская — Хадыженская в Апшеронском районе будут проводить плановые ремонтные работы.
В связи с этим, с 15 по 18 января отменят движение пригородных поездов:
- Белореченск — Армавир-Туапсинский с отправлением в 12:55;
- Армавир-Ростовский — Белореченск с отправлением в 10:39;
- Белореченск — Туапсе с отправлением в 3:47.
С 14 по 17 января также отменят движение электрички Туапсе — Белореченск с отправлением в 17:42.
При этом с 15 по 18 января на этом направлении назначат временные маршруты электричек: Хадыженск — Туапсе с отправлением в 10:15 и 21:43, а также Кабардинская — Белореченск с отправлением в 9:38 и 22:15, сообщает пресс-служба СКЖД.
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