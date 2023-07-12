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С 15 июля увеличат число остановок для «Ласточки» Аэропорт Сочи — Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-15-iyulya-uvelichat-chislo-ostanovok-dlya-lastochki-aeroport-sochi-tuapse
С 15 июля увеличат число остановок для «Ласточки» Аэропорт Сочи — Туапсе
Фото пресс-службы администрации Сочи

Пригородный поезд, курсирующий между аэропортом Сочи и Туапсе, теперь начнет останавливаться на остановке «Южный» в Лазаревском районе.

«Ласточка», отправляющаяся из аэропорта в 14:02, будет делать остановку на станции «Южный» в 17:10 и прибывать на конечную станцию в Туапсе в 17:20.

Дополнительную остановку для электрички вводят с 15 июля, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: в Сочи летом увеличили число пригородных «Ласточек». Всего в сутки пригородные электрички совершают 75 рейсов, в том числе два новых рейса по маршруту Сочи — Роза Хутор.

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