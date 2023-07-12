С 15 июля увеличат число остановок для «Ласточки» Аэропорт Сочи — Туапсе

Пригородный поезд, курсирующий между аэропортом Сочи и Туапсе, теперь начнет останавливаться на остановке «Южный» в Лазаревском районе.

«Ласточка», отправляющаяся из аэропорта в 14:02, будет делать остановку на станции «Южный» в 17:10 и прибывать на конечную станцию в Туапсе в 17:20.

Дополнительную остановку для электрички вводят с 15 июля, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

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