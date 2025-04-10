С 14 апреля ограничат движение на оползневом участке М-4 «Дон» под Геленджиком

ГК «Автодор» с 14 апреля начнет строительство подпорной стены на участке 1490-1491 км трассы М-4 «Дон» в районе поселка Возрождение.

На этом участке трассы зафиксировали оползневые процессы, вызванные переувлажнением грунта. После геологических исследований было решено восстановить поврежденные элементы полотна и обустроить подпорную стену длиной около 60 м.

На время работ для транспорта закроют одну полосу, установят светофор и введут реверсивное движение.

В летний сезон дорожные работы приостановят и снимут реверс на участке трассы, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

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Дорожники будут менять балку пролетного строения. Для этого путепровод полностью закроют. Транспорт пустят по одной полосе в каждом направлении по встречной проезжей части трассы в сторону Джубги.

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