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С 13 марта в Краснодаре запретят парковаться на улице имени Грибоедова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-13-marta-v-krasnodare-zapretyat-parkovatsya-na-ulitse-imeni-griboedova
С 13 марта в Краснодаре запретят парковаться на улице имени Грибоедова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения на стоянку и остановку транспорта на улице имени Грибоедова введут на участке между Циалковского и Дзержинского по четной стороне.

Припаркованные на этом участке дороги машины мешали другим автомобилистам, поэтому решили ввести такие ограничения. Это должно обеспечить безопасный проезд, отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Парковку на участке улицы имени Грибоедова запретят с 13 марта. Там появятся соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательней и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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