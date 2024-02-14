С 13 марта в Краснодаре запретят парковаться на улице имени Грибоедова

Ограничения на стоянку и остановку транспорта на улице имени Грибоедова введут на участке между Циалковского и Дзержинского по четной стороне.

Припаркованные на этом участке дороги машины мешали другим автомобилистам, поэтому решили ввести такие ограничения. Это должно обеспечить безопасный проезд, отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Парковку на участке улицы имени Грибоедова запретят с 13 марта. Там появятся соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательней и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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