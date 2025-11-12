С 12 ноября изменится расписание электричек на маршруте Краснодар — Усть-Лабинск

Изменения коснутся двух пригородных поездов № 6736 сообщением Краснодар-1 – Усть-Лабинская и № 7129 сообщением Васюринская – Краснодар-1.

Расписание изменится по техническим причинам. Новый график движения двух электричек будет действовать с 12 по 18 ноября.

Пригородный поезд № 6736 сообщением Краснодар-1 – Усть-Лабинская будет отправляться от станции Краснодар-1 в 21:29, то есть на 1 час и 10 минут позже обычного. Прибытие на станцию Усть-Лабинская — в 23:20.

Пригородный поезд № 7129 сообщением Васюринская – Краснодар-1 будет отправляться из станицы Васюринской на 15 минут позже — в 20:26. На станцию Краснодар-1 он будет прибывать в 21:37.

Подробное расписание можно посмотреть по ссылке.

Просьба пассажирам заранее планировать поездку, с учетом изменений.

