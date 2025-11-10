Logo
Количество «Ласточек» увеличат с 15 ноября из-за футбольных матчей в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kolichestvo-lastochek-uvelichat-s-15-noyabrya-iz-za-futbolnyh-matchej-v-sochi
Количество «Ласточек» увеличат с 15 ноября из-за футбольных матчей в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В городе-курорте на стадионе «Фишт» пройдут товарищеские игры между национальными сборными России и Чили, а также Чили и Перу. 

В Сочи 15 и 18 ноября увеличат количество рейсов пригородных электропоездов из-за предстоящих футбольных матчей. 

Последняя «Ласточка» от станции Имеретинский курорт в Сочи отправится 15 ноября в 22:10, из Сочи в Сириус — в 23:19. Последний рейс 18 ноября от Имеретинского курорта в Сочи стартует в 23:29. 

Также 19 ноября восстановят курсирование двух пригородных поездов из Сочи в Имеретинский курорт. Последние «Ласточки» будут отбывать из города-курорта в 0:22 и в 0:36. 

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений в расписании, сообщает «Кубань Экспресс-Пригород». 

