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С 12 апреля на улице Северной в Краснодаре начнут масштабный ремонт дороги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-12-aprelya-na-ulitse-severnoj-v-krasnodare-nachnut-masshtabnyj-remont-dorogi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
С 12 апреля на улице Северной в Краснодаре начнут масштабный ремонт дороги
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы выполнят на участке протяженностью 5 км — от Ялтинской до Аэродромной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На улице Северной отремонтируют дорожное покрытие, а также прилегающие территории и съезды. Там обновят разметку и установят дорожные знаки. В связи с проведением работа на участках улицы будут вводить временные ограничения для движения транспорта.

«Просим водителей выбирать альтернативные маршруты, быть внимательней и соблюдать ПДД, чтобы уменьшить заторы», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Масштабный ремонт улицы Северной планируют в ночь на 12 апреля. Работы стартуют со стороны Ялтинской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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