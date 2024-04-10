С 12 апреля на улице Северной в Краснодаре начнут масштабный ремонт дороги

Работы выполнят на участке протяженностью 5 км — от Ялтинской до Аэродромной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На улице Северной отремонтируют дорожное покрытие, а также прилегающие территории и съезды. Там обновят разметку и установят дорожные знаки. В связи с проведением работа на участках улицы будут вводить временные ограничения для движения транспорта.

«Просим водителей выбирать альтернативные маршруты, быть внимательней и соблюдать ПДД, чтобы уменьшить заторы», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Масштабный ремонт улицы Северной планируют в ночь на 12 апреля. Работы стартуют со стороны Ялтинской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре начали строить дорогу на улице Выездной. Масштабные строительные работы в Новознаменском жилом массиве уже стартовали.