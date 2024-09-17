С 11 октября в Краснодаре запретят парковаться на улице Кухаренко

Запрет на стоянку и остановку транспорта введут с 11 октября на участке улицы имени Кухаренко в Музыкальном микрорайоне.

Запрещающие остановку и стоянку машин знаки установят от улицы имени Дементия Красюка до улицы Аксайской. Парковаться нельзя будет по четной стороне проезжей части.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сообщили, что ограничения вводят в целях безопасности: припаркованные на проезжей части автомобили мешают проезду машин. Автовладельцев просят соблюдать требования правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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