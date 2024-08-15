Тарифы на эвакуацию легковых автомобилей повысят в Краснодарском крае

Соответствующее постановление опубликована на сайте администрации Краснодарского края.

По данным документа, в крае тариф на перевозку при эвакуации легковых авто в 2025 году повысят до 4 тыс. рублей. Тариф на погрузку составит 1,3 тыс. рублей. Тариф на хранение автомобилей на штрафстоянке увеличат до 71,86 рублей в час.

В Сочи тариф на перевозку эвакуированной машины поднимут до 3,7 тыс. рублей, за погрузку придется заплатить 1,2 тыс. рублей. Цену за час хранения легковушки на стоянке повысят до 101,89 рублей.

Сейчас тарифы за перевозку машин весом до 3,5 т в Сочи и Краснодаре составляют 3,4 тыс. рублей и 3,8 тыс. рублей соответственно. За погрузку в Сочи выходит более 1 тыс. рублей, в Краснодаре — 1,3 тыс. рублей. Цена за час на стоянке эвакуированного автомобиля в Краснодаре составляет 69,63 рублей, в Сочи — 95,04 рублей, пишет РБК.

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