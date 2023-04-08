С 10 апреля изменится схема движения на въезде в Кабардинку
Общество
08.04.2023 12:58
Примыкание на 1 тыс. 522 км трассы закроют для съезда в Кабардинку при движении из Джубги в Новороссийск и из Новороссийска в Геленджик.
Выехать из Кабардинки на трассу М-4 «Дон» можно будет только в направлении Геленджика.
Съезд закроют для завершения строительства транспортной развязки на 1522 км трассы. Благодаря ей к курортному сезону ликвидируют левый поворот и уберут светофор с основного хода М-4 «Дон», сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
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