С 1 января в России повысят пенсию отдельным категориям граждан

С 1 января 2026 года увеличится пенсия для определенных категорий пенсионеров.

Повышение коснется пенсионеров, которым в декабре исполнилось 80 лет, а также тех, кто получит 1 группу инвалидности. Надбавка предоставляется только по одному из этих оснований и начисляется с месяца, следующего за тем, когда возникло право на выплату.

Размер надбавки будет равен удвоенной фиксированной выплате, которая в 2026 году составит 9 тыс. 584 рублей 69 копеек.

Читайте также: с нового года страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 7,6%. Президент России Владимир Путин сообщил, что с нового года в стране выше уровня инфляции проиндексируют пенсии по старости и социальные пенсии.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера.

