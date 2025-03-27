С 1 сентября в России изменят правила проведения медосвидетельствования
Внести изменения в правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения планируют уже ближайшей осенью.
Согласно проекту приказа министерства здравоохранения России, новые правила будут действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.
В документе уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Теперь при оказании экстренной медпомощи анализы пострадавших в ДТП с признаками опьянения наркотическими, психотропными или алкогольными веществами будут хранить неделю и исследовать их при необходимости.
Также ведомство изменило перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводят химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, говорится в опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов документе.
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