С 1 сентября в поездах изменят правила для пассажиров: что важно знать?
Общество
29.08.2023 10:17
Новые правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом вступят в силу с начала осени в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ.
При разработке новых правил для пассажиров специалисты постарались учесть все недочеты, выявленные в последнее время.
Что изменится в российских поездах с 1 сентября:
- закрепили право пассажиров с верхних полок садится за столик на нижней полке для приема пищи: по 30 минут утром и вечером и на 1 час в обед;
- пассажиров обязали соблюдать требования транспортной безопасности. Тех, кто откажется проходить досмотр при входе на вокзалы, не допустят в поезда;
- купить билет можно будет при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении. Эти документы можно будет использовать в течение 90 дней;
- мелких собак без контейнера или клетки можно будет перевозить только по правилам для крупных собак: на полу отдельного купе, с поводком, в намордниках и под полным контролем владельца;
- ввели запрет на использование музыкальных инструментов и музыкальных колонок в пути следования. В поездах можно будет пользоваться только наушниками и слуховыми аппаратами;
- закрепили запрет на высадку безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет. Сотрудники поездной бригады будут передавать их транспортной полиции.
Полный список новых правил для пассажиров можно посмотреть на официальном сайте РЖД.
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