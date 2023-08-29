С 1 сентября в поездах изменят правила для пассажиров: что важно знать?

Новые правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом вступят в силу с начала осени в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ.

При разработке новых правил для пассажиров специалисты постарались учесть все недочеты, выявленные в последнее время.

Что изменится в российских поездах с 1 сентября:

закрепили право пассажиров с верхних полок садится за столик на нижней полке для приема пищи: по 30 минут утром и вечером и на 1 час в обед; пассажиров обязали соблюдать требования транспортной безопасности. Тех, кто откажется проходить досмотр при входе на вокзалы, не допустят в поезда; купить билет можно будет при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении. Эти документы можно будет использовать в течение 90 дней; мелких собак без контейнера или клетки можно будет перевозить только по правилам для крупных собак: на полу отдельного купе, с поводком, в намордниках и под полным контролем владельца; ввели запрет на использование музыкальных инструментов и музыкальных колонок в пути следования. В поездах можно будет пользоваться только наушниками и слуховыми аппаратами; закрепили запрет на высадку безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет. Сотрудники поездной бригады будут передавать их транспортной полиции.

Полный список новых правил для пассажиров можно посмотреть на официальном сайте РЖД.

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