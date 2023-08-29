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Пассажирам впервые назвали полный список документов для покупки билетов на поезда в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhiram-vpervye-nazvali-spisok-dokumentov-dlya-pokupki-biletov-na-poezd-v-rossii
Пассажирам впервые назвали полный список документов для покупки билетов на поезда в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Министерство транспорта РФ в прошлом году утвердило обновленные правила перевозок пассажиров и багажа на железной дороге. Они начнут действовать с 1 сентября.

Согласно этим правилам, приобрести билет на поезд в России можно по следующим документам:

  • паспорт гражданина РФ;
  • дипломатический и служебный паспорт;
  • паспорт иностранного гражданина;
  • временное удостоверение личности гражданина России;
  • свидетельство о рождении (до 14 лет);
  • удостоверение личности военнослужащего или моряка РФ;
  • справка об освобождении из мест лишения свободы.

В прежних правилах перевозок пассажиров на железной дороге такого подробного списка документов не было, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: три сезонных пассажирских поезда в Анапу и Адлер будут ходить до конца сентября. По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), до конца сентября продлили курсирование сезонных поездов из Кирова и Ижевска в направлении черноморских курортов.

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