Пассажирам впервые назвали полный список документов для покупки билетов на поезда в России
Общество
29.08.2023 07:29
Министерство транспорта РФ в прошлом году утвердило обновленные правила перевозок пассажиров и багажа на железной дороге. Они начнут действовать с 1 сентября.
Согласно этим правилам, приобрести билет на поезд в России можно по следующим документам:
- паспорт гражданина РФ;
- дипломатический и служебный паспорт;
- паспорт иностранного гражданина;
- временное удостоверение личности гражданина России;
- свидетельство о рождении (до 14 лет);
- удостоверение личности военнослужащего или моряка РФ;
- справка об освобождении из мест лишения свободы.
В прежних правилах перевозок пассажиров на железной дороге такого подробного списка документов не было, сообщает РИА «Новости».
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