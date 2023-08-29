Пассажирам впервые назвали полный список документов для покупки билетов на поезда в России

Министерство транспорта РФ в прошлом году утвердило обновленные правила перевозок пассажиров и багажа на железной дороге. Они начнут действовать с 1 сентября.

Согласно этим правилам, приобрести билет на поезд в России можно по следующим документам:

паспорт гражданина РФ;

дипломатический и служебный паспорт;

паспорт иностранного гражданина;

временное удостоверение личности гражданина России;

свидетельство о рождении (до 14 лет);

удостоверение личности военнослужащего или моряка РФ;

справка об освобождении из мест лишения свободы.

В прежних правилах перевозок пассажиров на железной дороге такого подробного списка документов не было, сообщает РИА «Новости».

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