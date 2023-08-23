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С 1 сентября в общественном транспорте Сочи введут льготный проезд для педагогов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-sentyabrya-v-obshhestvennom-transporte-sochi-vvedut-lgotnyj-proezd-dlya-pedagogov
С 1 сентября в общественном транспорте Сочи введут льготный проезд для педагогов
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский. Он отметил, в Сочи уделяют большое внимание тем, кто воспитывает и растит будущее поколение.

«В новом учебном году все наши педагоги будут ездить на автобусах с 50-процентной скидкой», — написал Копайгородский в Telegram.

Мэр подчеркнул, что это часть последовательной политики, направленной на развитие образовательной отрасли. Он напомнил, что в России продолжается Год педагога и наставника.

Глава Сочи добавил, что с января педагогам увеличат частичную компенсацию за аренду жилья — до 20 тыс. рублей.

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