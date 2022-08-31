С 1 сентября в Апшеронском районе подорожает проезд в пригородных автобусах
Общество
31.08.2022 15:34
Цена увеличится на пригородном пассажирском транспорте. На остальных маршрутах ценник останется прежним.
Цена вырастет на маршрутах:
— «Апшеронск — Черниговское» — 91 рубль;
— «Апшеронск — поселок Гуамка» — 112 рублей;
— «Апшеронск — Красная Горка» — 34 рубля;
— «Апшеронск — Хадыженск» — 60 рублей;
— «Апшеронск — Нефтяная» — 55 рублей;
— «Апшеронск — хутор Николаенко» — 31 рубль;
— до хутора Спасов — 28 рублей;
— до хутора Малько — 25 рублей.
В автобусе № 5 до хутора Калинина стоимость проезда составит 30 рублей, сообщили интернет-порталу Кубань 24» в отделе ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства и транспорта администрации Апшеронского района.
Читайте также: с 1 сентября в Краснодаре запустят новый автобусный маршрут № 91.
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