С 1 сентября российским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках
Об этом 31 августа заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.
Как отметил министр, такая мера принята в соответствии с новыми санитарными правилами. Он подчеркнул, что пользоваться телефонами запретили только на уроках, чтобы дети не отвлекались от учебного процесса.
«В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родители позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается», — цитирует Кравцова ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне бывший министр культуры Владимир Мединский предложил в рамках эксперимента запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах. По его словам, дети отвлекаются, и урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры».
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