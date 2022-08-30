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Помощник президента предложил запретить детям пользоваться смартфонами в школах

Общество
30.08.2022 16:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/pomoshhnik-prezidenta-predlozhil-zapretit-detyam-polzovatsya-smartfonami-v-shkolah
Помощник президента предложил запретить детям пользоваться смартфонами в школах
Владимир Мединский. Фото пресс-службы Министерства Культуры РФ.

С такой инициативой выступил бывший министр культуры Владимир Мединский. Запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах предлагается в порядке эксперимента.

По его словам, дети отвлекаются от учебы, и урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры» в смартфоне.

«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил (смартфон), родители спокойны», — сказал Мединский.

Он отметил, что школы с такой инициативой самостоятельно выступить не могут. Поэтому предлагается провести эксперимент, например, в школах Москвы, сообщает «Интерфакс».

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