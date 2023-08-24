С 1 сентября российские старшеклассники начнут учить историю по новым единым учебникам

Новые учебники содержат четыре тома: «История России» и «Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов. К началу следующего учебного года появятся учебники для 5-9-х классов.

В новых учебниках появился раздел, посвященный событиям на Украине. Он охватывает временной промежуток с 2014 года (начало военных действий в Донбассе) до 2022 года (начало специальной военной операции).

По словам экспертов, обновление учебников по истории необходимо для создания у школьников наиболее полной картины о значимых событиях в России и мире. Эту работу провели по просьбе учителей, которые рассказали, что некоторых актуальных исторических сведений нет в учебниках и их приходится искать в других источниках.

К следующему учебному году специалисты подготовят новые учебники по истории для учащихся 5-9 классов. Благодаря этому российские школы смогут перейти на единый стандарт изучения истории. Отмечается, что новые учебники по истории отличаются от трудов, созданных в Советском Союзе, объективностью и отсутствием политизированности.

«Мы преодолели этот недостаток (европоцентричность), причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире», — рассказал академик, соавтор нового учебника истории Александр Чубарьян.

Он добавил, что учебник «История России» рассказывает о РФ, которую сейчас активно критикуют за все. По его словам, в этом учебнике нет мнения конкретных авторов, как это было ранее. Поэтому в нем нет «характерного официоза», пишет газета «Взгляд».

«За мои 30 лет работы в школе введение единого учебника по истории произошло впервые. На мой взгляд, это благо и для учителя, и для ученика. История очень сложный предмет для юношеского восприятия, поэтому нужна единая подача материала с позиции выдающейся роли России в мире. При этом впервые будут синхронизированы курсы по Отечественной и всеобщей истории», — отметил преподаватель истории школы № 68 Краснодара Евгения Лях.

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