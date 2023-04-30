В Краснодарском крае пройдет Неделя сохранения здоровья легких

С 1 по 7 мая в регионе пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с астмой.

Так, 3 мая в станице Темиргоевской на улице Мира, 121 с 9:00 до 14:00 будет работать мобильный центр диагностики «Маршрут здоровья». А в Краснодаре в Центре общественного здоровья на улице Воровского, 182 с 14:00 до 15:00 пройдет урок Школы здоровья.

На следующий день — 4 мая «Маршрут здоровья» отправится в Краснодар и будет принимать людей в хуторе Ленина на улице Буковой, 2 с 9:00 до 14:00. Также в этот день пройдут акция «Бодрое утро» в Краснодаре на улице Кореновской в 8:30 и акция «Кубань — край долгожителей» в Северском районе.

Центр скрининговой диагностики 5 мая примет жителей хутора Ленина на улице Радужной, 15/5 с 9:00 до 14:00.

В субботу 6 мая в отделении Калининской районной больницы на улице Ленина, 145 с 8:30 до 13:00 пройдет акция «День здоровья».

Кроме того, в рамках Недели сохранения здоровья легких в медицинских учреждениях региона проведут лекции о правилах здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: больница Гулькевичского района получила новый наркозно-дыхательный аппарат.