С 1 марта в России запретят продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках
Общество
28.09.2022 17:02
Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном заседании 28 сентября. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.
Законопроект вносит поправки в закон об ответственном обращении с животными. Закрепляется необходимость установления требований к местам, где продают животных. Это фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что часто в таких местах животные содержатся в недопустимых условиях, сообщает ТАСС.
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