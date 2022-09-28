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С 1 марта в России запретят продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Общество
28.09.2022 17:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-marta-v-rossii-zapretyat-prodazhu-zhivotnyh-v-zoomagazinah-i-na-ptichih-rynkah
С 1 марта в России запретят продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном заседании 28 сентября. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Законопроект вносит поправки в закон об ответственном обращении с животными. Закрепляется необходимость установления требований к местам, где продают животных. Это фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что часто в таких местах животные содержатся в недопустимых условиях, сообщает ТАСС.

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