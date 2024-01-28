С 1 марта в Краснодаре запретят парковаться на улице Кореновской

Ограничения на стоянку и остановку транспорта на улице Кореновской введут на участке между Дзержинского и Лесопосадочной.

По словам специалистов, запрет на парковку необходим для обеспечения безопасности участникам дорожного движения. Автомобили, оставленные на проезжей части на улице Кореновской, создают помехи для других водителей.

Парковку на этом участке Кореновской запретят с 1 марта. Там установят необходимые дорожные знаки. Водителей просят быть внимательней и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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