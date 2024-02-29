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С 1 марта в Краснодаре изменят маршрут автобуса № 46

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-marta-v-krasnodare-izmenyat-marshrut-avtobusa-46
С 1 марта в Краснодаре изменят маршрут автобуса № 46
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Путь следования автобуса № 46, связывающего поселок Плодородный с центром города, продлят до улицы им. Якова Кобзаря.

В городском департаменте транспорта уточнили, что маршрут автобуса изменили, чтобы улучшить транспортную доступность для жителей новых многоквартирных домов в районе улицы 75-летия Победы.

Пассажиров просят быть внимательнее и учитывать изменения при планировании поездок на 46 автобусе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре изменили маршрут автобуса № 41. Конечную остановку автобусов на Гидрострое перенесли в СНТ «Излучина Кубани». Общественный транспорт будет следовать в этом направлении через улицу Автолюбителей в прямом и обратном направлениях.

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