С 1 марта в Краснодаре изменят маршрут автобуса № 46

Путь следования автобуса № 46, связывающего поселок Плодородный с центром города, продлят до улицы им. Якова Кобзаря.

В городском департаменте транспорта уточнили, что маршрут автобуса изменили, чтобы улучшить транспортную доступность для жителей новых многоквартирных домов в районе улицы 75-летия Победы.

Пассажиров просят быть внимательнее и учитывать изменения при планировании поездок на 46 автобусе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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