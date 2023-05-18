С 1 июня запретят стоянку на участке улицы Симферопольской в Краснодаре
Общество
18.05.2023 10:07
Движение на участке улицы Симферопольской реорганизуют по просьбам жителей. Стоянка будет запрещена напротив дома № 4.
Соответствующие знаки установят с 1 июня. Изменения введут для обеспечения безопасности на дорогах, припаркованные на проезжей части машины мешают другим участникам дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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