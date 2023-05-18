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С 1 июня запретят стоянку на участке улицы Симферопольской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-iyunya-zapretyat-stoyanku-na-uchastke-ulitsy-simferopolskoj-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
С 1 июня запретят стоянку на участке улицы Симферопольской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение на участке улицы Симферопольской реорганизуют по просьбам жителей. Стоянка будет запрещена напротив дома № 4.

Соответствующие знаки установят с 1 июня. Изменения введут для обеспечения безопасности на дорогах, припаркованные на проезжей части машины мешают другим участникам дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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