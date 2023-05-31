С 1 июня в Краснодаре откроются 45 летних детских площадок

Летние детские площадки будут работать с 9:00 до 21:00 в культурно-досуговых учреждениях и муниципальных библиотеках. Посетить их сможет каждый желающий.

Для посещения будет необходимо письменное заявление от родителей. Работать площадки начнут с 1 июня. В общей сложности в Краснодаре этим летом детей примут 45 летних площадок.

Помимо этого по субботам на городских спортплощадках будут проводиться утренние зарядки с участием известных спортсменов и фитнес-инструкторов. Расписание размещено на сайте.

Также для детей и подростков Краснодара организуют смены в спортивно-оздоровительном центре «Ольгинка» и детском оздоровительном центре «Краснодарская смена» в Анапе. В каждом лагере запланировали по шесть смен.

В «Краснодарской смене» организуют профильные смены для 1 тыс. 200 детей. Среди них участники хоровых коллективов, активисты школьного самоуправления, победители и участники творческих конкурсов, спартакиады школьников и воспитанники спортшкол.

В «Ольгинке» пройдут смены для 300 школьников. Они примут победителей и участников научно-практических конференций, конкурсов технического творчества, юных исследователей, победителей олимпиад, военно-спортивной игры «Зарница» и активистов военно-патриотической работы.

Кроме того муниципальные профильные лагеря и лагеря труда и отдыха откроются на базе 91 школы. Планируется, что их на каникулах посетят более 15 тыс. школьников.

Свыше 1 тыс. 200 подростков от 14 до 17 лет в этом году проведут каникулы в 30 лагерях труда и отдыха. Для 2 тыс. 700 детей организуют 210 походов, а более 300 детей примут участие в девяти тематических экспедициях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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