С 1 июля в России проиндексировали минимальные цены на алкоголь

Приказ о повышении стоимости алкогольных напитков в стране издало Министерство финансов РФ.

С 1 июля в стране действуют новые минимальные розничные цены на алкоголь за 0,5 литра:

коньяк — 556 рублей;

водка — до 40% 299 рублей, свыше 40% 309 рублей;

бренди, вино, шампанское, ром, виски — 403 рубля.

С текущего года порог минимальной цены распространяется и на алкогольные напитки из ромового дистиллята, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

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