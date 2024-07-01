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С 1 июля в России проиндексировали минимальные цены на алкоголь

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-iyulya-v-rossii-proindeksirovali-minimalnye-tseny-na-alkogol
С 1 июля в России проиндексировали минимальные цены на алкоголь
Фото freepik.com

Приказ о повышении стоимости алкогольных напитков в стране издало Министерство финансов РФ.

С 1 июля в стране действуют новые минимальные розничные цены на алкоголь за 0,5 литра:

  • коньяк — 556 рублей;
  • водка — до 40% 299 рублей, свыше 40% 309 рублей;
  • бренди, вино, шампанское, ром, виски — 403 рубля.

С текущего года порог минимальной цены распространяется и на алкогольные напитки из ромового дистиллята, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

Читайте также: кубанские виноделы в мае повысили цены на вино и шампанское. Это связано с влиянием общеэкономических факторов, в том числе с повышением ставки долгового финансирования.

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