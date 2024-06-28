С 1 июля две электрички возобновят свои маршруты в Сочи

Они будут курсировать между «Розой Хутор» и Имеретинским курортом.

Из Имеретинского курорта до «Розы Хутор» они будут отправляться в 18:34, а в обратном направлении ― в 19:22. Время в пути займет 35 минут.

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